Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

«Если еще и оставалось какое-то дно, не пробитое этой соцсетью, то сегодня все получилось. Это не случайность и не массовые обращения – я отправил жалобу и бан подтвердили», – сообщил Колясников на своей странице во «ВКонтакте».

«Думаю, они боятся не стихов о защите Родины, не слов поздравления для воинов и даже не фотографий. Они очень боятся, когда все это собрано воедино», – добавил блогер.

При этом поздравление в том же виде, что предлагалось для публикации на Facebook, сохранилось на его странице во «ВКонтакте». К словам поздравлений и стихотворению Колясников прикрепил фотографии погибших в Донбассе Гиви и Моторолы; сотрудника Росгвардии Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками в Дагестане и сказавшего перед смертью фразу «Работайте, братья»; погибших в Сирии офицера Александра Прохоренко, вызвавшего на себя огонь артиллерии, и летчика Романа Филипова, подорвавшего себя гранатой в бою.

В связи с волной блокировок в Facebook газета ВЗГЛЯД отмечала, что США все больше напоминают СССР.