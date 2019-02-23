Минобороны выпустило видео ко Дню защитника Отечества

Министерство обороны России выпустило поздравительное видео к отмечаемому в субботу, 23 февраля, Дню защитника Отечества; кроме того, военное ведомство поздравило своих подписчиков в социальных сетях открытками с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остротами.

На ролике, опубликованном в Facebook, показаны в том числе кадры учений и рабочих моментов ВКС России.

Кроме того, к 23 февраля в официальных аккаунтах военного ведомства в соцсетях появились эксклюзивные открытки. «Посещая официальные страницы Минобороны России в разных социальных медиа, интернет-пользователи смогут не только найти нечто новое, но и собрать полную коллекцию поздравлений, а также поделиться ими со своими друзьями и подписчиками», – отметили в Минобороны.

Открытки доступны для скачивания в высоком разрешении. Полный набор электронных поздравлений также будет опубликован в специальном подразделе на официальном сайте Минобороны России.

Ранее в субботу президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.