Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Президент Владимир Путин в субботу, 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время, почтив память всех погибших защитников Отечества, передает ТАСС.

В церемонии приняли также участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

Цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с главой государства возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата – «Пост номер 1» – был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».

Вечером в субботу Путин примет участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце.