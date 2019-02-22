Назван ответ России на запуск сайта Госдепа об «агрессии» России на Украине

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, как ответит Москва на запуск Государственным департаментом США сайта о «российской агрессии» на Украине.

«Глупость – это плохо, но еще хуже глупости, глупость с инициативой. Мне кажется, мы в данном случае имеем именно этот пример, потому что если господин [спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт] Волкер просто положил перед собой предмет (Минские соглашения – прим. ВЗГЛЯД), о котором написал, он бы просто понял, что про Россию там в общем-то и не сказано, там сказано об обязательствах сторон – Киева, а с другой стороны – Донецка и Луганска. Но это, видимо, от американского представителя пока скрывается, я думаю, что мы восполним пробелы», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова отметила, что в Москве «прекрасно понимают», почему сайт был запущен именно сейчас. Она обратила внимание на предвыборное турне президента Украины Петра Порошенко по США.

«Но нам только дай повод, поэтому нам есть что ответить. Мы тоже запустим и таблицы, и материалы», – пообещала дипломат, подчеркнув, что в Минских соглашениях нет ни слова об обязательствах России.

По ее словам, предпринимаются попытки подтасовать факты, переложить на Россию ответственность за пробуксовку и невыполнение Минских соглашений. Такие действия подталкивают украинское руководство к новым авантюрам, отдаляют перспективы урегулирования и просто обрекают жителей Донбасса на новые страдания, подчеркнула Захарова.

«Мы публикуем сегодня и я кратко остановлюсь на контртезисах, которые выдвинуты американской стороной», – пообещала Захарова.

Ранее в пятницу специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер объявил о начале работы сайта, посвященного «противодействию агрессии России на Украине». На главной странице сайта указано, что после так называемой Революции достоинства (Евромайдана) Москва якобы «оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт в Донбассе». В качестве одного из примеров «агрессии» указано строительство Крымского моста.