Курсантов МВД заставили учиться на улице

Учащиеся Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя провели занятия за партами на улице, СМИ опубликовали снимки со студентами, сидящими на морозе за партами.

На снимках запечатлены 16 курсантов, сидящие на улице за партами с тетрадями, сообщает телеканал 360, опубликовавший фотографии.

Отмечается, что причины, по которым решено было провести лекции на улице, пока неизвестны, в университете ситуацию на данный момент никак не смогли прокомментировать.

Учебное заведение расположено на улице академика Волгина, дом 12.