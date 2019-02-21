В США нашли пропаганду в приобретенном Netflix российском сериале

Российский мини-сериал «Троцкий», который стал доступен для просмотра на сервисе Netflix, является последней попыткой России продавить свое мировоззрение за рубежом, пишет Люк Джонсон в The Washington Post.

«Попытки России оказать влияние на президентские выборы 2016 года доминировали в заголовках газет, однако усилия страны в области мягкой силы начались задолго до этого. «Троцкий» – последняя попытка российских государственных СМИ продать свое мировоззрение за рубежом», – пишет Джонсон в статье для The Washington Post.

Он заявил, что Netflix должен четко указывать зрителям источник, из которого получен этот сериал.

«Троцкий» внешне менее пропагандистский продукт, чем попытки влияния на выборы в США или работа RT, пишет портал. При этом сериал гораздо более привлекателен для широкой аудитории. Указывается, что один из продюсеров сериала – руководитель Первого канала Константин Эрнст. «Троцкий» называется попыткой показать отношение России к желанию Запада бросать вызов существующим режимам.

«Сначала сериал направил это сообщение россиянам, теперь – зарубежным зрителям Netflix», – пишет Джонсон.

Смысл сериала журналист видит в том, что нужно быть осторожными с революционерами, потому что они могут все разрушить. Увидел Джонсон в сериале и перекличку с событиями на Украине в 2014 году – в спорах о том, были ли события 1917 года революцией или государственным переворотом. Также авторы сериала, считает журналист, чувствовали необходимость показать сцену, в которой революционеры принимают деньги у западных агентов.

«Троцкий» однозначно согласуется с кремлевским мировоззрением, принимая антиреволюционную идеологию современной России», – пишет автор статьи, призывая Netflix «тщательно думать» о том, нужно ли вести бизнес с российскими пропагандистскими каналами.

Отметим, что недавно в американском Бостоне произошел скандал с отменом показа картины «Т-34». Исполнительный директор группы компаний «Киносфера» Алексей Первушин заявил, что отмена показа картины «Т-34» является «большей пропагандой», чем приписывают самому российскому кино.

Однако позже прокат «Т-34» в США охарактеризовали как «триумфальный».