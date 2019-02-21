Эксперт: Путин привлекает граждан к участию в собственной судьбе

«Это совершенно новая конфигурация в политике», – заявил политолог Александр Шпунт, комментируя содержание послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Шпунт стал участником заседания клуба «Экспертный взгляд», организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с газетой ВЗГЛЯД.

Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт подчеркнул, что послание Федеральному Собранию, озвученное накануне президентом России Владимиром Путиным, было сконцентрировано на нацпроектах. «Это совершенно новая конфигурация в политике», – сказал он.

По его словам, именно нацпроект 2005 года был самым успешным за всю историю современной России примером решения конкретных социальных проблем. Также он отметил, что Путин, вступаясь за бизнес, «одернул ту небольшую группу силовиков, которая приватизировала права государства». «В этом смысле он не заступался (за бизнес), а показал место отдельной силовой группе. Ему нужен активный бизнес, а не ходящий под статьей», – считает Шпунт.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Путин привлекает граждан к участию в собственной судьбе. В частности, об этом говорило его предложение к вышедшим на пенсию врачам продолжить свою трудовую деятельность на селе.

Выступление Шпунта прозвучало на заседании клуба «Экспертный взгляд», проведенного в четверг Экспертным институтом социальных исследований («ЭИСИ») совместно с газетой ВЗГЛЯД. Темой обсуждения стало послание Владимира Путина Федеральному Собранию.