В Ираке заявили о проблемах с российской пшеницей

Крупнейший покупатель зерна на Ближнем Востоке – Ирак – еще не одобрил импорт российской пшеницы, так как у нее возникли проблемы с низким уровнем глютена, заявил министр торговли страны Мохаммед Хашим аль-Аани.

«По пшенице одобрены поставки из США, Канады и Австралии. С российской пшеницей – проблемы, низкий уровень глютена», – приводит его слова Reuters.

Он отметил, что импорт из России может быть одобрен с изменением спецификаций, особенно в случае более привлекательных цен по сравнению с конкурентами.

Ирак ежегодно нуждается в 4,5-5 млн тонн пшеницы, импорт в эту страну составляет 2 млн тонн.

Отметим, что Россия планировала импортировать пшеницу в Ирак, используя Сирию в качестве распределительного центра. В США и ЕС считают расширение поставок российского зерна угрозой. В случае выхода России на иракский рынок могут пострадать американские производители.