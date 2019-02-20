Рошаль прокомментировал поставленные Путиным задачи по здравоохранению

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль заявил, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию обозначил задачи, решение которых поможет обеспечить уровень здравоохранения, которым будут довольны граждане.

«Послание президента как всегда было ясным и четким. Четко обозначены проблемы, не только социальные, но и общегосударственные, и четко обозначены пути их решения», – отметил Рошаль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что в социальной сфере прежде всего стоит выделить то, что касается первичного звена в отношении фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), реконструкции детских и взрослых больниц, решений кадрового вопроса. Эти проблемы сегодня крайне волнуют граждан.

«Мы должны сделать так, чтобы российский народ был доволен. Если будут решены поставленные задачи, а я хочу верить, что они будут решены, они внесут весомый вклад в удовлетворенность населения России уровнем здравоохранения», – подчеркнул Рошаль.

Ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где затронул ряд проблем, касающихся сферы здравоохранения. В частности, он подчеркнул, что медицинская помощь до конца 2020 года должна стать доступной во всех регионах страны. «В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику», – напомнил президент.