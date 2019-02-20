Шойгу поручил военным проложить водопровод для жителей Крыма

По поручению министра обороны силами материально-технического обеспечения ВС будет проложен 14-километровый трубопровод для обеспечения водой жителей Судака в Крыму.

С этой целью разработан план прокладки трубопровода и сделаны расчеты необходимых средств.

«Личный состав отдельного трубопроводного батальона из состава соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа приступил к проведению работ по развертыванию новой линии магистрального трубопровода в Судакском городском округе Республики Крым», – сообщил ТАСС в Минобороны.

Завершить работы планируется в марте 2019 года.

В назначенном районе развернут специальный полевой лагерь со всем необходимым для работ и проживания.

В 2015 году для подачи воды в Крым на территории полуострова были развернуты 48 линий магистрального трубопровода общей протяженностью 372 км по двум направлениям от Просторненского и Нежинского водозаборов к точкам сброса воды в Северо-Крымский канал.

Об отключениях воды на неподконтрольных Украине территориях подробно писала газета ВЗГЛЯД.