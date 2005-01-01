Россия направила Британии ноту протеста из-за новых материалов СМИ по делу Скрипалей

Посольство России направило в МИД Великобритании ноту протеста после публикации интервью с родителями скончавшейся в прошлом году в Эймсбери Дон Стерджес, чью смерть связали с делом Скрипалей.

«Посольство 18 февраля направило очередную ноту в МИД Великобритании относительно инцидентов в Солсбери и Эймсбери. В документе обращено внимание британской стороны на опубликованное 16 февраля в газете Guardian интервью с родителями погибшей в июле прошлого года гражданки Великобритании Стерджес «от отравления нервно-паралитическим веществом», в котором они обвиняют нынешнее правительство страны в проведении нетранспарентного расследования случившегося», – говорится в комментарии посольства.

«В ноте подчеркивается, что по такому же «закрытому» сценарию ведется расследование инцидента в Солсбери: британская сторона до сих пор не предоставила какого-либо официального доклада о следственных действиях по «делу Скрипалей», – добавили в диппредставительстве.

Согласно интервью, родители погибшей считают правительство Соединенного Королевства причастным к смерти их дочери, передает РИА «Новости».

Ранее у России уже возникали вопросы к Великобритании по делу гибели Стерджес. Посольство России заинтересовали причины спешной кремации тела британки, которая, по уверению британской стороны, была отравлена тем же веществом, что и Скрипали. Также в российском посольстве отмечали противоречивые сведения в СМИ относительно этого инцидента.

При этом Москва неоднократно призывала обеспечить прозрачность расследования случившегося в Солсбери и Эймсбери.