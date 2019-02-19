Боевик уничтожен в Дагестане

Один боевик ликвидирован в ходе боестолкновения в селе Белиджи в Дербентском районе Дагестана, спецоперация завершена, сообщил источник в силовых структурах республики.

«Спецоперация завершена, уничтожен один боевик. Пострадавших среди силовиков и гражданских лиц нет», – сказал источник ТАСС.

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили ликвидацию боевика, добавив, что он планировал теракт. У террориста найдены оружие и пояс смертника.

Кроме того, в одном из домов в Дагестане, где проходила контртеррористическая операция, обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств. В ней найдено более 30 кг взрывчатых веществ, передает РИА «Новости».

Во вторник утром был введен режим контртеррористической операции (КТО) на территории Дербентского района Дагестана.