Режим КТО введен в Дагестане

Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории Дербентского района Дагестана, сообщил представитель пресс-службы оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике.

«Режим КТО введен в 10.55 мск в административных границах Дербентского района», – сказал источник ТАСС.

По его словам, в районе ищут боевиков и их пособников.

Еще один источник в правоохранительных органах республики сообщил, что силовики блокировали несколько домов в селе Белиджи.