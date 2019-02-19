В Японии назвали условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию

Во время пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал, при каких обстоятельствах президент США Дональд Трамп будет достоин Нобелевской премии.

«Если Северная Корея осуществит денуклеаризацию, а также избавится от баллистических ракет, то президент Трамп будет достоин Нобелевской премии», – цитирует ТАСС Коно.

Однако, по словам главы МИД, ситуация с денуклеаризацией Корейского полуострова в настоящий момент «никак не прогрессирует».

15 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался в номинировании американского президента на Нобелевскую премию мира. При этом сам Абэ ушел от прямого ответа на вопрос о том, выдвигал ли он лидера США на номинацию.