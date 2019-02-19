Из крымских школ изъяли неоднозначный учебник по истории

Учебное пособие, вызвавшее нарекания со стороны крымских татар, изъято из школ полуострова.

Ранее с жалобой на учебник к главе Крыма Сергею Аксенову обратился Совет крымских татар. Согласно этому обращению, крымские татары представлены как пособники немецких оккупантов, а об участии этого народа на стороне советского правительства умалчивается.

«Создана рабочая группа, но еще ее состав не определен. Сегодня учебников нет, они изъяты. Будем решать, что делать дальше: методическая рекомендация или доработка этих параграфов», – сообщила РИА «Новости» министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что по пособию пройдет ряд экспертиз по правовой и политической оценке.

Крымский историк Андрей Мальгин заявил, что учебник содержит серьезную методологическую ошибку, полагая, что теме коллаборационизма в учебной литературе быть не следует.