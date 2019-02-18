Спорный учебник по истории изымут из школ Крыма

Учебник по истории Крыма для 10 классов с сомнительными фактами о крымских татарах во время Великой Отечественной войны изымут из библиотек республики, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Бальбек рассказал, что уже встречался с Аксеновым, где обсуждался этот вопрос. «Решение принято. Эти пособия будут изъяты из учебных учреждений республики», – сказал РИА «Новости» Бальбек.

Он подчеркнул, что в понедельник в Симферополе пройдет выездное заседание подкомитета по законодательному обеспечению реализации государственной национальной политики России в крымском регионе при комитете Госдумы по делам национальностей, на котором предстоит выработать пути разрешения сложившейся ситуации.

На прошлой неделе Совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять учебник по истории Крыма для 10 классов. В обращении отмечается, что крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, при этом авторы учебного пособия умолчали о других исторических документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу СССР в Великой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары – с полуострова было выселено свыше 183 тыс. человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.