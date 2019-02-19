Япония признала Гуайдо временным главой Венесуэлы

Правительство Японии поддержало выступления венесуэльской оппозиции и признала Хуана Гуайдо временным президентом республики.

Ранее японское правительство не делало подобных высказываний, ограничиваясь призывами восстановить демократию в стране и организовать выборы.

Сейчас заявление сделал глава японского МИДа Таро Коно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-эйч-кей. Коно также озабочен тем, что в Венесуэле так и не прошли новые президентские выборы.

Практически сразу после самовыдвижения Гуйадо его кандидатуру немедленно признали США, а также страны Группы Лимы кроме Мексики.

Американские власти требуют от мирового сообщества прекратить диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и поддержать оппозиционные власти, призвав, в частности, к тому Евросоюз. По словам советника президента США по национальной безопасности Майкла Болтона, «у России еще есть время» последовать их примеру.