Захарова указала на шантаж Трампом венесуэльских военных

Призыв президента США Дональда Трампа к венесуэльским военным поддержать оппозиционные силы Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо либо «потерять все» следует воспринимать как шантаж, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Накануне Трамп во время выступления в Международном университете штата Флорида в Майами предложил венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны, в частности пропустить гуманитарный конвой и быть амнистированными либо «потерять все».

«Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу», – написала Захарова в Facebook, комментируя это заявление американского президента.

Тем временем президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что в среду Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России.