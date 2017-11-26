Объявлено о «временной нетрудоспособности» Рамзана Кадырова

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства региона Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы республики.

Исполнение обязанностей главы региона возложено на Хучиева 11 февраля «на период временной нетрудоспособности» Кадырова, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте администрации и правительства Чечни.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров напомнил, что и другие руководители регионов «уходят в какие-нибудь отпуска, или на какие-нибудь лечебно-амбулаторные и прочие виды обследований, или просто отдохнуть», пишет «Дождь».

«Разве это повод для какой-то политической кухни?» – удивился он.

По его словам, журналисты «могут объявить на весь мир, что, оказывается, Рамзан Кадыров не железный, что он, оказывается, человек». При этом Умаров отметил, что отпуска и больничные «в команде Рамзана Кадырова весьма и весьма условные».

Сам Кадыров в своем Telegram-канале пояснил, что «немного простудился» после «инспекционной поездки высоко в горы», где были снегопад и сильный ветер.

«Как следствие – небольшое недомогание, температура и грипп», – пояснил он, добавив, что у него «были запланированы важные командировки».

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня», – сообщил Кадыров.

Он отметил, что «с 16 февраля в полном объеме выполняет свои должностные обязанности».

17 февраля сообщалось, что Кадыров находится с визитом в Абу-Даби, пишет «Коммерсант».