Протаранивший «живой щит» под Владимиром водитель арестован до апреля

До 14 апреля арестован подозреваемый в насилии в отношении представителя власти водитель из Владимирской области.

Такое решение принял суд, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следствия, сотрудники полиции пытались остановить лихача на трассе. После принудительной остановки тот резко двинулся с места на них самих. Подозреваемым признан 28-летний уроженец Волгограда Михаил Щербаков.

«На следствии и в суде Щербаков продолжал придерживаться позиции о том, что все действия совершал в состоянии «беспамятства», – отмечает следствие. Степень его вменяемости определят эксперты.

Ряд СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что для остановки водителя был выстроен «живой щит» из автомобилей обычных водителей. Соответствующая видеозапись распространилась в интернете. Одновременно продолжается доследственная проверка по оценке действий сотрудников ГИБДД и выполнения ими должностных обязанностей в экстренной ситуации.