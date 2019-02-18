В бундестаге заявили о невозможности прекращения «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» повышает безопасность и стабильность снабжения Германии газом, в связи с этим прекратить реализацию проекта невозможно, заявил член комитета бундестага по обороне Александр Ной.

«Я думаю, что прекратить реализацию проекта уже невозможно. Это хорошо», – передает слова Ноя РИА «Новости».

Он добавил, что в пользу реализации этого проекта много аргументов. Даже если заменить поставки через «Северный поток – 2» транзитом через Украину, заметил Ной, ничего не изменится, так как это все равно останется газ из России.

«Это абсолютно легитимный двусторонний проект, который реализуется. Чем больше экономических контактов, доброй воли к поддержанию стабильных взаимоотношений между Россией и Германией, то есть можно сказать, что это повышение безопасности и стабильности снабжения Германии газом», – заявил немецкий депутат.

Ной заметил, что противники строят свою аргументацию только на том, что газопровод строится на песке, а это нестабильный грунт, но даже «зеленые» не воспринимают всерьез это замечание.

«Аналогичные проекты реализовались, это возможно», – сказал член комитета бундестага по обороне.

Ранее СМИ сообщили, что новые регуляторные инициативы Евросоюза могут привести к тому, что газопровод «Северный поток – 2» останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.