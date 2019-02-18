Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» в ЦФО

В воскресенье, 17 февраля, завершились оценочные мероприятия первого полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов в Центральном федеральном округе; приглашения в финал получили 33 конкурсанта из девяти регионов страны.

Как отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, практически половина финалистов представляют Москву – 16 участников. «Из Московской области в финал приглашены 10 конкурсантов и по одному участнику из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской и Рязанской областей», – перечислил он.

Комиссаров напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие Конкурса, из листа ожидания.

Список финалистов из регионов ЦФО опубликован на сайте лидерыроссии.рф.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы прошли уже во всех федеральных округах России. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, и второй пройдет с 18 по 21 февраля.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Как сообщал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа, большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.