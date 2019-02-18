Трамп поверил Путину вместо американской разведки

Президент США Дональд Трамп не поверил докладу американской разведки о способности баллистических ракет КНДР достичь берегов Соединенных Штатов, так как российский лидер Владимир Путин заверил его в обратном, заявил бывший и.о. руководителя ФБР Эндрю Маккейб.

«Мне все равно. Я верю Путину», – процитировал Маккейб Трампа, передает РИА «Новости».

При этом спецслужбы пытались доказать американскому президенту обратное. «Представители разведки в ходе брифинга заявили, что это не соответствует разведывательной информации, которой обладает наше правительство», – рассказал Маккейб, добавив, что был шокирован подобным комментарием президента.

Вторая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама в период с 27 по 28 февраля. Первая встреча лидеров КНДР и США состоялась в Сингапуре в июне прошлого года.