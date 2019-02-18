PDVSA опровергла сообщения о заморозке счетов компании в Газпромбанке

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA опровергла сообщения о том, что российский Газпромбанк решил заморозить ее счета.

По словам PDVSA, «атака на компанию была срежиссирована лицами, близкими к правым силам, и американскими СМИ», передает ТАСС.

«PDVSA категорически опровергает новую попытку навредить работе нашей нефтяной промышленности лживыми новостями», – подчеркнули в компании.

Ранее Reuters сообщал, что PDVSA якобы решила перевести банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. В кредитной организации пояснили, что счета были открыты несколько лет назад, новые счета не открывались. В венесуэльской компании также подчеркивали, что счета в российском банке открыты уже давно.

После этого в Reuters сообщили о заморозке счетов венесуэльской PDVSA в Газпромбанке.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США подводят Газпромбанк под американские санкции.