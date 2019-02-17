Появились данные о заморозке счетов венесуэльской PDVSA в Газпромбанке

Российский Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, передает Reuters со ссылкой на источник в кредитной организации.

«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции проводиться не могут», – передает ТАСС слова источника Reuters.

Он утверждает, что банк принял такое решение из-за угрозы американских санкций в отношении PDVSA.

Ранее Reuters сообщал, что PDVSA якобы решила перевести банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. В кредитной организации пояснили, что счета были открыты несколько лет назад, новые счета не появлялись. В венесуэльской компании также подчеркивали, что счета в российском банке открыты уже давно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что такими заявлениями в США подводят Газпромбанк под американские санкции.