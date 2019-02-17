В здании Минэкономразвития решили повесить портрет Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что в новом здании ведомства в «Москва-Сити» появится портрет его предшественника Алексея Улюкаева, осужденного за взятку.

В холле зала коллегии Министерства экономического развития висят портреты людей, возглавлявших ведомство в предыдущие годы, в том числе Германа Грефа, Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова. Ведущая программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» во время интервью с Орешкиным обратила внимание, что в их числе нет изображения Улюкаева.

«Пока еще не сделали. Я думаю, он тоже был министром, здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет», – приводит его слова РИА «Новости».

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.