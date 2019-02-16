Лужков оценил идею объединения Москвы и Подмосковья

Предложение об объединении Москвы и Подмосковья позитивна с точки зрения экономической интеграции, но возможность единого политического управления – это предмет отдельного разговора, заявил бывший столичный градоначальник Юрий Лужков.

«Интеграция – вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы», – приводит его слова РИА «Новости».

В то же время Лужков обратил внимание на вопросы управления. «Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия», – сказал он.

Ранее депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его «Московская губерния».