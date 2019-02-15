Предложено вернуть Московскую губернию

Москву и Московскую область следует объединить в один субъект федерации – Московскую губернию, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в обращении к вице-премьеру Виталию Мутко.

Власов поддержал политику «укрупнения региона и сокращения общего числа субъектов федерации», передает РИА «Новости».

Он считает, что объединение Москвы и Московской области позволит решить проблемы социальной, транспортной, экономической сфер.

Новому субъекту, по мнению депутата, нужно вернуть «историческое название». Во главе Московской губернии Власов предлагает поставить генерал-губернатора.