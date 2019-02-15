Чиновников ФОМС в Ингушетии заподозрили в растрате 600 млн рублей

Должностных лиц фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ингушетии заподозрили в мошенничестве, сообщает Следственный комитет России.

Как передает ведомство, в 2016-2018 годах сотрудники ФОМС, республиканских министерства здравоохранения, управления ФНС России и министерства финансов, используя свои служебные полномочия, занизили число застрахованных неработающих граждан на более чем 50 тысяч. Отмечается, что это привело к необоснованному повышению расходов бюджета федерального ФОМС на сумму свыше 600 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Летом 2018 года по подозрению в мошенничестве был задержан руководитель ФОМС Республики Дагестан Магомед Сулейманов. Его подозревают в хищении 210 млн рублей.