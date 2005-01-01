В Германии заявили о совместном ответе Запада на прекращение ДРСМД

Запад выработает совместное решение в ответ на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

«То, что единство делает сильнее, мы видим на примере Договора о РСМД. Правильно, что НАТО осудила нарушения Россией ДРСМД, и что мы все стараемся сохранить этот договор по существу», – цитирует ТАСС выступление Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что Запад четко заявил о совместной реакции на повышение угрозы российского оружия.

«Это означает совместный анализ, сочетание сил и средств, которые потребуются, если Россия не пойдет на уступки», – сказала она.

Ранее в пятницу бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят резко раскритиковал Соединенные Штаты за выход из ДРСМД.

Замглавы МИД Александр Грушко говорил, что заявления НАТО о шагах по сдерживанию России являются полным абсурдом, учитывая, что именно США вышли из ДРСМД.