Прокуратура сделала заключение по поводу чучела редкой птицы в минэкологии

Прокуратурой обнаружены нарушения в хранении чучела краснокнижной птицы в министерстве экологии Челябинской области.

Челябинская прокуратура организовала проверку по делу о хранении чучела бородатой неясыти, которая включена в Красную книгу Челябинской области и других регионов России, в помещениях министерства экологии региона, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, фотография чучела в кабинете руководителя управления экологического просвещения ведомства Виталия Безрукова была опубликована в местном СМИ. На «краснокнижность» птицы призвал обратить внимание Telegram-канал Mash.

По словам Безрукова, чучело было изъято за незаконное хранение у одного из предпринимателей и находилось на ответственном хранении в министерстве вместе с сопутствующей документацией. На стол его поставили специально для фотографии как пример правонарушения.

«В нарушение требований действующего законодательства длительное время чучело хранилось в служебных помещениях министерства экологии. Вопреки установленному постановлением правительства РФ порядку своевременных мер по определению его дальнейшей судьбы принято не было», – отметили в прокуратуре.

При этом были учтены давность нарушения и отсутствие виновных в штате. Министру экологии направлено предписание о недопущении нарушений закона, неясыть же передана в Челябинский госуниверситет.