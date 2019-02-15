В парижском метро произошло нападение с применением кислоты

В ходе нападения с применением кислоты в метрополитене Парижа серьезно пострадал человек.

Нападение произошло около 8.00 по местному времени (10.00 по Москве) на 1-й линии метро французской столицы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал France Info.

Один человек получил серьезные телесные повреждения, его жизнь находится под угрозой.

Атаковавшему с места преступления удалось уйти. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

В Украине в ноябре 2018 года скончалась от полученных ожогов активистка Екатерина Гандзюк, которая в июле была облита серной кислотой.