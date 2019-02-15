ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс».

Основным видом деятельности «АРБ-Инкасс» являлась инкассация наличных денежных средств. Сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги кредитной организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения. По итогам января 2019 года организация допустила уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала, что свидетельствовало о возникновении в ее деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

«АРБ-Инкасс» не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 482 место в банковской системе России.