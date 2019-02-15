Министр транспорта пошутил по поводу автомобиля Aurus

Глава Минтранспорта Евгений Дитрих заявил, что не приобретет себе представительский автомобиль Aurus, потому что у него «кончились деньги».

Пока не собирается «пересаживаться» на лимузин модели Aurus российский министр транспорта Евгений Дитрих. «У меня деньги кончились», – пошутил он, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Aurus – рыночная марка автомобилей класса «люкс», относящихся к проекту «Кортеж». Такие используют в своей работе президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев. Ожидалось, что со временем эту марку «освоят» и министры.

Ранее гендиректор компании Aurus Герхард Хильгерт сообщил о грядущем открытии в Москве в конце второго квартала двух шоурумов по продаже машин проекта «Кортеж». Все предзаказы зарегистрированы в списке, каких-либо скидок не предполагается.