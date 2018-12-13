Режиссер Борисов: Театр может ставить даже проблемы ЖКХ

«В Год театра нужно задуматься о настоящем и о будущем русского театра», – сказал газете ВЗГЛЯД театральный режиссер Андрей Борисов. Созданный им театр «Олонхо» на днях открыл во Владивостоке Всероссийский театральный марафон, который пройдет по всей стране и завершится в Калининграде.

Советник главы Якутии, театральный режиссер Андрей Борисов рассказал, что созданный им театр «Олонхо» на днях открыл во Владивостоке марафон в честь Года театра национальным благословением. «Это очень интересный древний обряд. На Дальнем Востоке живет много народов, поэтому мы придали этому марафону сакральный смысл, поскольку он будет идти от Дальнего Востока до Калининграда», – рассказал он.

В рамках марафона на Сахалине накануне был показан спектакль Борисова «Желанный голубой берег». Эта постановка стала дипломной работой Борисова и впервые была показана в 1982 году. Она завоевала ряд государственных премий. «На Сахалине этот спектакль произвел огромный фурор. Зрители долго аплодировали стоя. Я называю этот марафон марафоном к желанным берегам, потому что многие города стоят на берегах морей, озер и рек. Эта эстафета идет как бы к желанным берегам нашего театрально-культурного пространства», – рассказал Борисов.

Он считает, что на примере республики Саха (Якутия) Год театра начинает разворачиваться энергично и динамично. В его рамках планируется провести фестиваль «Желанный берег», который в свое время проходил в Бурятии, Хакасии, Туве, на Алтае, в Калмыкии и других регионах. Режиссер особо подчеркнул, что в рамках торжеств якутский академический театр имени П.А. Ойунского выступит со спектаклем «Гамлет» на конкурсе «Золотая маска». А созданный Борисовым театр «Олонхо» поучаствует в театральной олимпиаде во Владивостоке. «Мы считаем, что Год театра масштабнее и интереснее Года культуры и Года литературы», – говорит Борисов.

В то же время Год театра – это хороший повод задуматься над проблемами и трудностями, с которыми сталкивается театральная среда. В Якутии, подчеркнул Борисов, за последние 30 лет было создано несколько театров, которые не имеют своего здания. По его словам, если бы было решено ждать строительства площадок, то «эти театры не возникли бы вовсе».

«Культура и искусство не ждут материальной базы. Они возникают опосредованно. Например, наш театр «Олонхо» похож на китайскую оперу и на японский театр Кабуки. Это удивительнейшее явление, но театр не имеет собственного помещения, поэтому труппа выступает на площадях, арендует сцены. По всей России материальная база наших театров не в лучшем виде. Я понимаю, что такие большие театры как Малый, Большой, Мариинский и МХАТ имеют большую материальную базу, но Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Театр востребован везде», – уверен Борисов.

Одной из эстетических проблем в театральном российском искусстве Борисов считает движение по пути «европейского театра».

«А где же наш русский театр? Мы имеем великую театральную школу, мы создали такой театр, который совершенно не похож на другие и похож только на себя. И это не сарафаны и матрешки. Мне хочется увидеть русский театр, я тоскую и жду русского театра. Однажды я поставил в нашем оперном театре спектакль «Князь Игорь». Когда приехали на гастроли в Вильнюс, то местные жители сказали, что они наконец-то увидели русское театральное искусство, хотя это якутский театр оперы и балета. В Год театра нужно задуматься о настоящем и о будущем русского театра», – перечислил Борисов.

Режиссер заочно поспорил с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который однажды сказал о том, что в современной России было создано больше театров, чем во времена СССР. Борисов напомнил, что в бытность работы министром культуры Якутии говорил противникам создания новых театров: «Чем меньше театров, тем больше тюрем. В Якутске зимой -50 градусов. В это время все наши театры заполнены. Вместо того, чтобы сидеть по барам и клубам, молодежь ходит на спектакли и подключается к вечному и доброму», – уверен Борисов.

Что касается затрагивания театром острых современных проблем, то Борисов подчеркивает, что прежде всего речь должна идти об искусстве, и сцена – это не пространство, где «поднимаются социальные и политические проблемы».

«Но, тем не менее, особенно русская драматургия задевала главные социальные, психологические и человеческие проблемы. Играя спектакль, актер не может не быть сопричастен происходящим событиям в стране. В этом смысле театр всегда актуален, всегда ставит проблемы. Театр может ставить даже проблемы ЖКХ» , – отметил режиссер. «Мой спектакль «Желанный берег» о четырех охотниках и мальчике, которого надо спасти. Охотники плыли в одной лодке и попали в туман, заблудились. Казалось бы, отвлеченная тема. Но когда герой говорит, что все мы в одной лодке и у нас одна судьба, то сразу возникает тема планетарного масштаба. Лодка – это наша планета. Мы все в одной лодке. В этом смысле театр очень актуален. Он несет в себе идеологические функции. Он не может быть вне идеологии. Через искусство, через характеры, через ситуации он выражает свою гражданскую позицию. Я очень хорошо помню театр до, во время и после Перестройки. Театр остро участвовал во всех процессах», – подытожил Андрей Борисов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, открытие Года театра состоялось 13 декабря прошлого года в ярославском Академическом театре драмы им. Ф. Волкова – основанном в 1750 году первом русском общедоступном профессиональном театре. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин.

Всероссийский театральный марафон продлится весь 2019 год, в нем примут участие 85 регионов России. Гастрольные показы пройдут как культурная эстафета: из Владивостока Приморский театр драмы отправится в Хабаровск, а Хабаровский музыкальный театр – в Южно-Сахалинск. Так эстафета дойдет до самой западной точки страны – Калининграда.

Символ Года театра будет торжественно вручен на главной сцене Владивостока руководителю первого театра, открывающего марафон, а затем будет передаваться по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону.

В рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ «Российский театр – XXI век. Новый взгляд». На них обсудят проблемы театрального дела в России. Специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы, лаборатории по всем театральным профессиям. Финальный форум пройдет в Москве.