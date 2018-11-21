Гендиректор премии «Золотая маска» рассказала об ожиданиях от Года театра

«Мы ждем, что к культуре не будут относиться как к заводу: это совершенно другой вид деятельности», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Государственного театра наций Мария Ревякина о том, что ждут профессионалы от наступающего Года театра.

«Мы ожидаем привлечения внимания к театру как к таковому», – подчеркнула Ревякина, которая, помимо руководства театром, является гендиректором самой престижной театральной премии России «Золотая маска».

Она отметила, что в новом году будет «большое количество очень важных гастролей как региональных, так и столичных театров». Как надеется Ревякина, в 2019 году со стороны государства «будет финансовая поддержка особенно региональных театров, потому что все-таки они существуют в отрыве от финансирования федеральных театров».

«Мы ожидаем, что, наконец, новый закон о культуре, который сейчас начал обсуждаться, будет проработан во всех федеральных округах», – сказала Ревякина. Она напомнила, что в 2019 году Союз театральных деятелей запланировал восемь форумов, которые как раз пройдут в округах. «Будем всем сообществом обсуждать стратегию развития театрального дела до 2030 года и как раз закон о культуре», – сказала Ревякина.

Она подчеркнула, что государство должно относиться к культуре по особому. «К ней не надо относиться как к деятельности завода, – сказала Ревякина. – Это совершенно другой вид деятельности: персонифицированный, с отложенным результатом и так далее».

Открытие Года театра состоялось 13 декабря в ярославском Академическом театре драмы им. Ф. Волкова - основанном в 1750 году первом русском общедоступном профессиональном театре. В церемонии открытия принял участие и российский президент

«Я очень рассчитываю на то, что Год театра в России даст не только толчок в развитии театрального дела, он поможет деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить их еще раз во всем мире и, конечно, даст возможность любителям театрального искусства в России насладиться тем творчеством, которое готовы презентовать нашему народу деятели театрального искусства», – заявил Владимир Путин.