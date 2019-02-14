Козак объяснил, почему цены на бензин и дизтопливо не понизятся

В некоторых регионах России цены на моторное топливо снизились на 1-2 копейки из-за профицита, но эти значения выровняются с началом весенне-полевых работ, сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

«Сегодня профицит моторного топлива на внутреннем рынке. Стало более премиально (поставлять топливо на внутренний рынок), чем на внешний, поэтому есть соответствующий профицит. В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация – временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены [восстановятся]», – отметил Козак, передает ТАСС.

Он добавил, что в ходе стабилизации цен на рынке продукты «очень редко имеют свойство, поднявшись на определенный пьедестал, сходить с него».

«Мы не прогнозируем снижение [цен], целевая задача – балансировать, сдерживать», – заключил вице-премьер.

Ранее Росстат сообщал, что цены на дизельное топливо за прошедшую неделю снизились на 0,1%, при этом цены на бензин практически не изменились