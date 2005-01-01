НАТО отвергло планы по размещению новых систем с ядерным оружием в Европе

Североатлантический альянс не намерен размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием даже после прекращения действия ДРСМД, заявила замгенсека альянса Роуз Геттемюллер.

В среду и четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут переговоры глав оборонных ведомств альянса, одной из основных тем на которых станет ситуация вокруг ДРСМД и возможные меры реагирования альянса.

«Мы сейчас обсудим, как надо ответить на новые российские ракеты. При этом у нас нет планов размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием», – заявила Геттемюллер, комментируя варианты ответа на прекращение действия ДРСМД.

Она добавила, что дверь для переговоров по-прежнему открыта, и Вашингтон все еще готов сохранить договор, если Россия уничтожит ракеты 9M729, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

7 февраля генсек НАТО заявил, что альянс хочет «сохранить договор», «усилить контроль над вооружениями», также он отметил беспокойство Москвы по поводу того, что ДРСМД «запрещает оружие, которое разработали и разместили такие страны, как Китай, Индия, Пакистан или Иран».