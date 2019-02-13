Соцсеть «ВКонтакте» решила засудить сервис по поиску людей

«ВКонтакте» готовится обратиться в суд в связи с деятельностью онлайн-сервиса SearchFace, который ищет пользователей по фотографиям, сообщила соцсеть.

Соцсеть намерена защитить интересы пользователей, так как SearchFace не спрашивает их согласия на сбор и обработку данных, передает ТАСС.

«ВКонтакте» готовит обновления, которые позволят ограничить «доступ к данным аудитории».

Сайт searchface.ru зарегистрировали в конце ноября.

Разработчики сервиса 12 февраля заявили, что не хотят раскрывать своих имен, пишут «Ведомости» со ссылкой на TJournal.

Они пояснили, что не преследуют цели заработать деньги и «хотят просто изучить возможности алгоритма».

SearchFace работает бесплатно и не требует подписки.