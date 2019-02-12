Уничтожение сосульки высотой с пятиэтажку сняли на видео

В Ярославле управляющая компания убрала с жилого дома на улице Щепкина сосульку высотой в пять этажей: от крыши до фундамента здания.

Администрация города отметила, что за появление сосульки ответственны жильцы дома, которые незаконно и неправильно остеклили свои балконы. По словам представителей администрации, УК не должна была убирать ледяное образование, так как это является ответственностью жильцов, сообщает «Российская газета».

«За содержание балконов, тем более самовольно застекленных, и за их очистку от снега и льда отвечают собственники. И мы, и УК отнесли предписания в каждую квартиру. Бесполезно. Поскольку сосулька представляла опасность, решили убрать ее своими силами», – заявил глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

Руководитель муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов обратил внимание на то, что ранее крыша была очищена. По его словам, жильцы дома сами возмещали бы ущерб в случае ЧП из-за нароста, который образовался на застекленных балконах.

Видео с ликвидацией сосульки попало в социальные сети.