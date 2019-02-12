МИД Сирии обвинил США в преступлениях против человечности

Министерство иностранных дел Сирии обвинило США и их коалицию в преступлениях против человечности из-за авиаударов по сирийской деревне Багуз, во время которых убили и ранили не менее 70 человек.

«Атаки международной коалиции в отношении невинных мирных жителей и использование запрещенного оружия против сирийского народа стало обычным и регулярным поведением в нарушение норм международного права и прав человека. Это преступление является одним из череды военных преступлений против человечества», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы сирийского МИД из направленных генсеку ООН и главе СБ ООН писем.

Ранее стало известно, что в сирийской деревне Багуз от авиаударов возглавляемой США международной коалиции были убиты и ранены не менее 70 человек среди мирных жителей. Некоторые из местных сгорели заживо в своих автомобилях при попытке спастись от авиаударов.