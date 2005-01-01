Власти Якутии посоветовали недовольным отменой компенсаций за детсад больше зарабатывать

Министр образования Якутии Владимир Егоров рекомендовал жителям республики, недовольным отменой компенсаций за детские сады, приложить усилия и заработать еще денег.

«Социальные льготы нужно не просто всем скопом давать, а именно тем, кто в этом нуждается. Вот здесь присутствует мой заместитель Василий Мигалкин, у него трое детей. Как вы думаете, компенсация ему нужна? Достаточно обеспеченному человеку, не сказать, что очень обеспеченному, но суммарный доход их семьи составляет 120 тысяч рублей, делим на пятерых, получается 24 тысячи на человека. Такая семья может себя обеспечивать», – заявил Егоров.

По его словам, компенсацию должны получать «те семьи, которые на самом деле в этом нуждаются», сообщает портал «Новости Якутии и Якутска».

«Это принцип адресности и справедливости. Это я говорю по линии образования, но и наши коллеги из других ведомств об этом думают, чтобы деньги получали не все. Как мы знаем, часто бывает, что самые обеспеченные люди больше всех считают копейки, потом, когда-то чего-то лишаются, начинается негатив», – добавил Егоров.

Министр выразил мнение, что «500 или 1000 рублей, которые недополучит многодетная семья в месяц, отец семейства может заработать, приложив усилия». «Вот у меня трое детей, когда они были маленькие, и моей семье не хватало заработной платы, я работал в разных местах. Скажу, что на своей основной работе я зарабатывал примерно треть от доходов», – отметили он.

При этом Егоров отметил, что жителям Якутии ежегодно повышают зарплату в отличии от государственных служащих, у которых заработок остается на уровне 2012 года. «Никто почему-то из них не выходит и не говорит: вот нам недодают денег», – сказал министр.

На вопрос о том, сколько средств высвободится в бюджете после отмены компенсации, Егоров ответил, что задачи посчитать экономию нет. «Мы миллиарды тратим на дошкольное образование и при этом какую-то часть отдаем людям, которые в этом не нуждаются. Вот вы думаете, что государство решило сэкономить, а это лишь маленькая толика расходов в этом направлении», – сказал министр.

В начале февраля правительство Якутии приняло решение об отмене компенсации за детский сад для большинства семей, сообщает YakutiaMedia. Отныне компенсация за посещение детского сада будет выплачиваться по «критерию нуждаемости».

Сейчас на выплату компенсаций за присмотр и уход за детьми имеют право все родители, проживающие в Якутии. На первого ребенка, который ходит в государственный или муниципальный детсад, компенсация составляет 20%, на второго ребенка – 50%, на третьего и последующих детей – 70% от родительской платы.