Пенсионный фонд предупредил об обмане через поддельные сайты

Пенсионный фонд России сообщил о мошенническом характере существующих в интернете якобы своих «неофициальных сайтов», где под видом консультаций граждан обманом лишают денег.

Ведомство подчеркнуло, что такие мошенники используют официальную символику фонда, заимствованные с его официального сайта оформление и видеоматериалы, сообщает сайт ПФР.

«Таким образом сайты-подделки мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР», – уточняет пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, вошедшему на сайт сразу же «на помощь» приходит информационный чат с онлайн-юристом, который предлагает решать возникающие вопросы. После недолгой переписки у граждан узнают контактные номера телефонов, на которые потом поступает звонок с предложением связаться с правовым центром поддержки, где и должны якобы оказать помощь с нужными человеку выплатами. К слову, ведомство уточнило, что информация об этих пенсионных и социальных выплатах на данных лже-сайтах – недостоверная. Кроме того, за оказание такой «помощи» со счета обманутых людей снимаются деньги, о чем жертве становится ясно только потом.

«Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения и рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг», – предостерегает ведомство.

Напомним, что с 1 января 2019 года пенсии по старости в России выросли на 7,05%, а с 1 февраля ряд социальных пособий и компенсаций проиндексировали на 4,3%.