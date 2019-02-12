Россия и Китай поддержали усилия КНДР и США по устранению противоречий

Замглавы МИД России Игорь Моргулов и его китайский коллега, спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Кун Сюанью в ходе состоявшейся в Москве встречи высказались в поддержку активных усилий КНДР и США по устранению существующих между ними противоречий, сообщил МИД КНР.

В документе подчеркивается, что и КНР, и Россия одобряют процесс нормализации межкорейских отношений и будут оказывать активное содействие политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает ТАСС.

«Обе стороны считают, что ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в направлении все более тесного диалога», – говорится в заявлении МИД Китая.

«Китай и Россия положительно оценивают активные усилия КНДР и Соединенных Штатов по устранению существующих между ними противоречий, надеются на дальнейшее сближение между Пхеньяном и Вашингтоном, в ходе которого учитывались бы их взаимные обеспокоенности, а также были достигнуты позитивные результаты на втором северокорейско-американском саммите», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в конце января замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Вашингтон обратился к Москве с просьбой помочь найти «верную повестку дня» на переговорах с КНДР по «конкретным аспектам денуклеаризации».