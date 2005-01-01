Госдеп подрывает контакты ученых России и США

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк прокомментировал газете ВЗГЛЯД отказ США помогать России с доставкой телескопа на МКС, а также объяснил к чему приведет неучастие российских ученых в предстоящей конференции по космическим лучам в Мичигане из-за трудностей с получением визы.

Панасюк напомнил, что США отказались помогать с доставкой телескопа на МКС еще два–три года назад на переговорах в рамках международной коллаборации без объяснения причин.

«Одновременно с отказом у них появился аналогичный проект «Поэма», сейчас он находится в стадии эскизного проектирования – в фазе «А», самой предварительной, однако не уверен, что он напрямую связан с отказом. Если он осуществится и получит дальнейшее финансирование, то запуск спутников с орбитальными телескопами возможен в США в конце 2020-х годов», – рассказал собеседник.

Взаимоотношения ученых, как «коллег с коллегами», никаких изменений, по словам Панасюка, не претерпели, однако из-за политики Госдепа попасть на территорию США российским ученым стало крайне затруднительно. «Контакты как были, так и продолжаются, а вот что касается участия российских ученых в различного рода мероприятиях, проводимых на территории США, то оно практически сведено на нет. Организации, ответственные за предстоящую конференцию по космическим лучам, которая пройдет в августе в Мичигане, не могут преодолеть препятствия со стороны Госдепартамента, который дал четкое указание: снизить активность выдачи виз в Москве и в Санкт-Петербурге», – сообщил Панасюк. «Кто очень желает поехать на конференцию, вынужден запрашивать визы в других наших городах, либо за границей. Такие случаи уже есть», – посетовал ученый.

Неучастие России в предстоящей конференции, по мнению Панасюка, приведет к тому, что мировое научное сообщество не узнает о достижениях и результатах работ российских ученых. «Контакт face to face с нашими коллегами необходим. Наука – это контакты, а если мы не ездим на конференции, то они минимизированы», – заметил Панасюк. «Мы ждем компромиссов, ждем, что контакты на уровне международных организаций и конференций продолжатся в том же масштабе, что и раньше. А сейчас ситуация очень тяжелая – российские ученые практически не участвуют в мероприятиях, проводимых на территории США», – констатировал собеседник.

Напомним, российским ученым отказались выдавать визы США для научной конференции. Ранее НАСА отказалось помочь России привезти на корабле Dragon телескоп для исследования космических лучей предельно высоких энергий. Прибор придется отправлять на станцию по частям на кораблях «Прогресс».