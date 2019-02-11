Кремль высказал позицию по теме допинга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и в дальнейшем будет максимально транспарентна по теме допинга.

Он добавил, что это делается для того, чтобы урегулировать все имеющиеся вопросы, передает РИА «Новости».

По его словам, все обвинения, связанные с допинговыми нарушениями, будут решены путем плотного диалога.

Песков пояснил, что России «удалось перевернуть страницу» в отношениях с международными спортивными организациями по теме допинга.

В пятницу Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), в результате российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под флагом страны.