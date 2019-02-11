Беглов провел встречу с финалистами «Лидеров России»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» в Смольном.

На минувших выходных в Петербурге прошел полуфинал регионального конкурса «Лидеры России», это флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей».

От Северо-Западного федерального округа в финал прошли 30 человек, передает портал «Невские новости». Из них 24 участника представляют Петербург.

Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов встретился с финалистами. Он принял перспективных управленцев в Смольном.

Беглов поздравил их с успехом и преподнес подарки двум участникам, которые в этот день отмечают день рождения. Конкурсанты получили подарочные наборы медалей с видами Петербурга.

«В жизни всегда надо быть целеустремленным, человеком с длинной волей, учиться на своих ошибках, но всегда стремиться побеждать», – заявил Беглов.

По итогам полуфинала также сформирован так называемый лист ожидания. Если те, кто прошел в финал, не смогут реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера», их заменят конкурсанты, которые набрали высокие баллы, но не отобрались в финальную стадию.

Напомним, в субботу в ходе церемонии открытия регионального полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Петербурга и автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

Свои подписи под документом поставили Александр Беглов и генеральный директор автономной некоммерческой организации Алексей Комиссаров.

Целью этого сотрудничества является создание в Санкт-Петербурге эффективной системы поддержки проектов и инициатив по личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

Отмечается, что это будут как новые проекты, предназначенные для людей разных возрастов, образования, профессий и возможностей здоровья, так и взаимодействие в рамках уже существующих проектов АНО «Россия – страна возможностей».

Комментируя подписание соглашения, Алексей Комиссаров высоко оценил интерес главы города к развитию социальных лифтов. «Можно делать разные хорошие конкурсы, но если в их результатах нет реальной заинтересованности руководства страны, руководства региона, то вряд ли мы получим те изменения, о которых мы так много говорим. Для конкурса «Лидеры России» самое важное то, что этот конкурс инициирован президентом и поддерживается президентом, это дает очень большие возможности для участников. То, что Санкт-Петербург проявил интерес ко всем конкурсам нашей платформы, к нашим участникам и победителям – это крайне важно», – сказал он.