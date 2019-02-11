Отец сенатора Арашукова рассказал, что узнал о предстоящем задержании почти за неделю

Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков на заседании Мосгорсуда заявил, что узнал о подготовке задержания его и сына за пять дней до этого.

«Ваша честь, 25 января я был в Пятигорске – ко мне приехали и сказали: «30 числа тебя и твоего сына арестуют». Я сказал, что ни за что не переживаю», – передают слова Арашукова-старшего «Ведомости».

Он заявлял о том, что заранее знал о подготовке своего задержания, и на прошлой неделе. Тогда Рауль Арашуков подчеркивал, что не попытался скрыться, обладая этой информацией.

В понедельник он также заявил, что способен доказать следователям свою невиновность. Тем не менее Арашуков оставлен под стражей до 30 марта.

Рауль Арашуков был задержан 30 января, как и его сын, сенатор Рауф Арашуков.