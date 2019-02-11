Рауль Арашуков заявил о способности доказать свою невиновность

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, на заседании Мосгорсуда заявил, что отрицает вину в хищении газа на 31 млрд рублей и может доказать свою невиновность.

«Я сам не знаю, за что сижу. Откуда появился такой ущерб – 31 млрд рублей? Как можно это на меня повесить», – передает заявление Арашукова-старшего ТАСС.

Его адвокат Владимир Постанюк добавил, что подзащитный готов оправдаться перед следствием, передает «Интерфакс».

«Наш доверитель говорит нам: «Пусть ко мне придет следователь – я отвечу ему на любые вопросы, я готов дать пояснения по всему». Он готов оправдаться», – сказал Постанюк.

Он добавил, что за две недели в СИЗО «Лефортово» Рауля Арашукова ни разу не посетил следователь, не смогли к нему попасть и защитники.

Напомним, по делу Арашуковых было арестованы семь человек: член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.

Арашукова-старшего обвиняют по статьям «организация преступного сообщества», «особо крупное мошенничество». Он заключен под стражу до 30 марта.