Власти отреагировали на сведения об отсутствии продуктов в поселке в ХМАО

Власти Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа проверят сведения СМИ об «отсутствии продуктов» в поселке Приполярный, заявил и.о. главы муниципалитета Сергей Билаш.

Ранее СМИ со ссылкой на депутата думы Югорска Антона Пантина сообщили, что жители поселка Приполярный в Березовском районе «уже несколько месяцев» не могут купить продукты первой необходимости из-за перебоев с поставками в магазины, передает РИА «Новости».

Пантин в соцсетях опубликовал скан обращения местных жителей к совету депутатов поселка по этому поводу. Авторы письма собрали 180 подписей, при этом обращение было направлено еще в ноябре 2018 года. Ответ от депутатов, утверждает Пантин, так и не пришел.

Билаш после появления этих сведений заявил, что администрация ознакомилась с обращением жителей поселка Приполярный, заместителю главы Ирине Чечеткиной было поручено проверить информацию и дать письменный ответ.

«Со своей стороны хочу сказать, что полторы недели назад я был в Приполярном, ходил по магазинам и не видел, чтобы там были проблемы. Может, свежих бананов не было», – сказал Билаш.

По его словам, в январе он посетил все населенные пункты муниципального образования вместе с главой района Владимиром Фоминым. В том числе заходили в магазины и образовательные учреждения на их территориях.

«Я не могу сказать, что в Приполярном ситуация какая-то из ряда вон. Мы все понимаем, что Березовский район имеет очень трудную транспортную схему, которая предусматривает только зимние автодороги, и несмотря на это предприниматели исправно возят продукты питания», – добавил Билаш.